Маски в жару и голосование во дворах: Андрей Воробьев о мерах защиты и возвращении к привычной жизни

12.06.2020, 13:30, Новости дня

Власти Подмосковья снимают большинство ограничений, введенных из коронавируса. С 9 июня возобновляется работа летних веранд и кафе, с 15 июня в Подмосковье откроются музеи, магазины и поликлиники перейдут на обычный режим работы. Торговые центры, правда, пока останутся закрытыми, это рекомендации Роспотребнадзора. О борьбе с заразой региона, который взял на себя самую большую после Москвы нагрузку губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью "России 24".

– Последние цифры по выздоровевшим и заболевшим – каковы они? Можно ли говорить о том, что эпидемия пошла на спад?

– Последние две с половиной недели мы видим каждый день снижение минус госпитализаций, то есть, выписалось больше, чем госпитализировано. Я регулярно об этом говорю, сообщаю, что в этой части у нас динамика очень позитивная, радует. Важно, чтобы это продлилось как можно дольше, чтобы у нас все койки оказались пустыми, чтобы мы перепрофилировали их и уже вернулись в нормальный ритм, в нормальную жизнь. Но в любом случае пока тестирование показывает, что 700-750 человек в день выявляем. Но и тестирование растет каждую неделю. У нас оно доходит до 20 тысяч в сутки плюс ИФА-тесты, плюс экспресс-тесты. Поэтому выявление есть и, слава Богу, большинство болезнь переносит в легкой форме. Но те, кому старше 65 лет, — самая уязвимая категория. Из умерших в нашем регионе 75 процентов — это 65 плюс. Поэтому для старшего поколения особый режим безопасности. Я приехал сейчас из Воскресенска, вижу, что очень многие, кому за 60, ходят даже по улицам в масках и перчатках. Это очень важно.

– Какие ограничительные меры пока сохранятся, в том числе масочный режим?

– Глобально мы не можем открыть пока торговые центры. Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу. Главный санитарный врач почему не дает открыть? Потому что боится распространения коронавируса. Поэтому мы двигаемся поэтапно. В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице. И, соответственно, этот сервис будет открыт. Для нас это важно с точки зрения экономики, это малый и средний бизнес. А торговые центры откроем чуть позже. В валовом региональном продукте Московской области 25 процентов торговли. И для нас, конечно, запустить ее жизненно необходимо, но пока только к этому идем. С понедельника открываем и музеи и переходим в нормальный режим работы поликлиник, плановые операции возвращаются с 15-го числа. Для того чтобы их запустить, тоже ведь большая работа нужна. Нужно почистить, продезинфицировать, нужно проверить врачей, нужно, чтобы поликлиническое звено сработало и направило на ту или иную госпитализацию пациента. Возвращаемся к нормальной жизни. Это радует.

– Безусловно, ковидные больницы возвращаются к мирной жизни, когда и где планируется перепрофилировать в первую очередь?

– Мы действуем по такому географическому принципу. Везде – север, юг, запад, восток ковидные койки оставляем, чтобы маршрутизация была рационально максимально удобной. И, с другой стороны, там готовим койки для оказания общих медицинских услуг. Поэтому такая работа ведется в каждом округе. Какие-то остаются ковидные койки, но аккуратно где-то 1000-1300 в неделю коек мы переводим уже в нормальную работу.

– Что со временными стационарами?

– Они пока есть, служат транзитным госпиталем, и там до 300 человек, как правило, это легкие или максимум средней тяжести. Там тяжелых больных практически нет, а если есть, то сразу госпитализируются уже в постоянный стационар. И пока в июне мы их оставляем. Затем будем убирать "Патриот", после "Патриота" уже "Крокус". "Крокус" у нас мощностью на 2000-2500 коек с кислородом, с ИВЛ, оснащенный всем необходимым. Поэтому пока "Крокус" оставляем, он удобен, он рядом.

– Возвращаясь к экономике, ей был нанесен серьезный удар. Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса, больших производителей и обычных граждан вы предпринимаете?

– Удар серьезный, мы его ощутили.Большие деньги были направлены на COVID, на защитные костюмы, на койки, кислород, оборудование, на выплаты тем, кто не мог работать и тем, кто спасал жизни. А у нас 40 тысяч врачей, медперсонала, водителей, вспомогательного персонала получили доплаты, поэтому, конечно, он серьезный. Я думаю, под 40-50 миллиардов нам обойдется борьба с COVID в комплексе и еще столько же мы недополучим налогов. Поэтому здесь очень важно выбрать максимально рациональный путь, чтобы инвестировать дальше в инфраструктуру. Это и развязки, дороги, и сады, и школы, и детские поликлиники, и реализовать нужно национальные проекты. Все это для нас имеет принципиально важное значение. Вообще ничего не хочется резать. Хочется, чтобы и благоустройство шло своим путем, и детские сады, и ямы на дорогах. В общем, все, что является важным в нашей жизни, хочется делать. Особенно сейчас в активный строительный сезон. Но человек полагает, а коронавирус сбил нас немножко с пути. Но ничего страшного, мы обязательно к этому вернемся.

– Важное событие в жизни страны – голосование по поправкам в Конституцию. Как Подмосковье готовится к этому?

– С 25 июня начинаем голосовать. Понимаем, что здесь нельзя допустить какие-то избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю мы предусмотрим голосование во дворах. Такая работа уже ведется. В разных территориях с управдомами, с активными людьми мы обсуждаем, как удобнее, во сколько удобнее прийти человеку и проголосовать. Поэтому сделаем это в максимально комфортном режиме. Те, кто находится дома, придем к ним. А тот, кто захочет прийти на избирательный участок, сможет это легко сделать 1 июля. Все меры безопасности – это сегодня норма жизни, новые стандарты, даже костюмы у членов избирательной комиссии есть, но я не думаю, что они понадобятся, потому что по максимум проведет голосование на улице, чтобы была дистанция, чтобы не было никакого риска заражения. Мы очень надеемся, что абсолютное большинство жителей Подмосковья найдет время, придет проголосовать за гарантии, за основной закон, за все то, что в нем закрепляется. Это социальные гарантии целостности и ценности семьи, и стабильность, которая для нас имеет определяющее значение в это сложное время.

– В такую погоду про отдых невозможно не спросить. Когда жители Подмосковья смогут выезжать в другие регионы, на Черноморское побережье и что будет внутри Московской области сделано для отдыха?

– Пока мы видим, что очень много людей отдыхает в Подмосковье. Сейчас особенно никуда не поедешь, везде на карантин попадаешь. Тебе интересно 14 дней сидеть на карантине? Сейчас прекрасная погода, все цветет, птицы поют, мы стараемся в каждом городе подготовить место для прогулок, чтобы гулять семьей, комфортно, безопасно. И видим сегодня, что людям это очень нравится. Поэтому наша задача – обеспечить максимальный комфорт здесь, в нашем любимом Подмосковье.

– Ну, в масках в такую погоду невозможно отдыхать. Когда мы их все-таки снимем?

– Вот это противоречие. С одной стороны, в маске надо ходить, а в такую жару, особенно если разговариваешь, это вообще отдельная история, но какой другой вариант? Другой вариант – не контактировать с посторонними людьми. Но кто-то не может этого сделать по причине того, что едет на работу или в автобусе, поэтому маску надевать надо, иначе беда, особенно тем, кто старше 60 лет. И 50-летние не застрахованы, но те, кто старше 60, это наиболее уязвимая группа населения, и нам нужно позаботиться о них.

– Ну что ж, будем жить в новой реальности.

– Мы уже живем в ней.