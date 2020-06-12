Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию
12.06.2020, 13:30, Новости дня
Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан РФ одобряют предложенные поправки в Конституцию страны. Память и почитание предков-защитников Отечества, сказал президент, святы для всего многонационального народа России.
Исторический код россиян составляют уважение к родителям, семье, труженикам и защитникам, культуре и традициям. Путин отметил, что именно эти принципы формируют характер и судьбу нашего народа.
Закономерно, сказал президент в пятницу на церемонии вручения Золотых медалей "Героя труда РФ", что часто поступали предложения закрепить "стержневые принципы" в Основном законе России.
Ранее глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
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