Жители Челябинской области поддержали акцию «Испеки пирог и скажи спасибо»

12.06.2020, 13:30, Новости дня

Жители Челябинской области приняли участие в акции «Испеки пирог и скажи спасибо», которая проходит в соцсети по случаю празднования Дня России.

По условиям акции участники должны испечь пирог и в знак благодарности за доброе дело и самоотверженный труд подарить какому-то человеку. Организаторы акции также предлагают размещать на выпечке государственную символику, передает Regnum.

Мероприятие поддержали юнармейцы Верхнеуральского района из Сурменевской средней школы, бойцы студенческого поискового отряда «Звезда» Челябинского института культуры и представители Центра национальных культур «Содружество» Брединского муниципального района.

Кроме того, акцию «Испеки пирог и скажи спасибо» поддержали воспитанники и сотрудники бакальского Детского дома. Свои пироги со словами благодарности они подарили воспитателям и педагогам, также угощения дарили своим братьям и сестрам.

Фотографии с работами участников акции размещены в соцсетях с хэштегами #СпасибоРодина, #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.