 

Елена Беркова потеряла ребёнка после разрыва с шестым мужем Александром Путинцевым

12.06.2020, 13:30, Разное

Актриса и телеведущая Елена Беркова весной 2019 объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым (это её шестой брак), а ровно через год намекнула фолловерам на своё интересное положение. Однако отношения были недолгими, пара рассталась и на фоне семейных проблем звезда фильмов для взрослых потеряла ребёнка.
Фанаты первыми заметили, что отношения знаменитой пары дали трещину. Актриса вместо совместных фотографий с возлюбленным стала размещать в Instagram-аккаунте пикантные снимки, с головой уйдя в работу. Поклонники предположили, что бывшая участница телестройки «Дом-2» на фоне беременности не может справиться с зашкаливающими гормонами. Как оказалось, 35-летняя Елена Беркова в течение недели восстанавливалась в московской клинике после пережитого стресса: из-за семейных проблем у телезвезды произошёл выкидыш.

Сотрудники медучреждения объяснили, что критическую ситуацию спровоцировали личные проблемы, одна из главных – это бегство супруга, Александр Путинцев решил уехать в Индию. Пиар-директор певицы рассказал СМИ, что Елена Беркова сейчас находится за городом, её поддерживает сын Евгений. Романтические отношения бизнесмена и артистки были страстными, но исчерпали себя, подытожил Максим Клименко.



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