Любовь Толкалина рассказала, как проверялась на COVID-19 в больнице Рязанской области

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12.06.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Любовь Толкалина пояснила о том, что ей из-за температуры 38 градусов пришлось проверяться на COVID-19 в местной больнице Рязанской области. Оказалось, что у актрисы диагностировали гнойную ангину.
На самоизоляцию 42-летняя Любовь Толкалина приехала в ермишинское село Савватьма к своим родителям. По словам знаменитости, она вернулась в детство, но сейчас это ощущение намного лучше, так как все здоровы и живы, а дом – полная чаша. Артистка отметила, что если бы такие условия были в ее настоящем детстве, она бы никогда не выбрала творческую профессию и не вышла бы замуж. У нее отпала бы необходимость чего-то достигать и стараться стать лучше.

Любовь Толкалина призналась, что подсознательно была готова к тому, что заболеет. У нее поднялась температура, было тяжело говорить и глотать. Врач Ермишинской больницы поинтересовался, купались ли актриса в пруду, на что получил утвердительный ответ. Также выяснилось, что звезда ела много мороженого и в мокром купальнике проехалась в автомобиле с кондиционером. После того, как врач осмотрел горло пациентки, он заявил, что это не коронавирусная инфекция, а гнойная ангина. Он запретил Любови Толкалиной купания в холодном пруду, а также приписал антибиотики. Актриса пришла к выводам, что после того, как сняли ограничения, нужно быть более бдительными.



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