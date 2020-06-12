 

Украина разрешила въезд иностранцам

12.06.2020, 13:15, Новости дня

12 июня на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд для иностранцев, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры. 

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уточнил, что Украина будет пускать иностранцев из тех стран, где нет значительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и если они не посещали такие страны в течение последних 14 дней.

“Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – сказал Криклий. 

Он отметил, что такое решение связано с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

Как сообщили в МИД Украины, с марта в страну пускали только тех иностранцев, у которых есть право на постоянное или временное проживание, супруг/супруга или родители которых – граждане Украины, дипломатов и сотрудников аккредитованных в Украине международных миссий и организаций и членов их семей, а также водителей грузовиков.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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