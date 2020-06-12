Резников и Ермак отправились во Францию, запланировано обсуждение нормандского формата

12.06.2020, 13:15, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак отправились во Францию с однодневным рабочим визитом. Об этом 12 июня сообщает сайт Офиса президента.

В состав украинской делегации также вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко. Возглавляет делегацию Алексей Резников.

Отмечается, что представители Украины встретятся с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, который представляет французскую сторону на переговорах советников лидеров стран – участниц нормандского формата.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.