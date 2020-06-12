Зарубежные «Волонтеры Победы» поздравили россиян с Днем России

12.06.2020, 13:08, Новости дня

Зарубежные представители «Волонтеров Победы» и Российских центров культуры и науки приняли участие во флешмобе «Флаги России» и поздравили россиян с Днем России.

В частности, волонтеры из Бельгии присоединились к акции «Флаг России» в городах Спа и Льеж и раздали всем желающим ленточки с символом России.

Также зарубежные представители молодежной организации «Родина» в Египте поздравили россиян с Днем РФ и развернули флаг на фоне пирамид.

В свою очередь «Волонтеры Победы» из Катара разместили флаг на фоне Музея исламского искусства в городе Доха.

Представители Российского центра культуры и науки в Люксембурге разместили флаг на окнах здания.

Акцию в День РФ поддержали представители Координационного совета организаций российских соотечественников в Панаме, а также активисты из Армении.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.