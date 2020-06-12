 

Кремль отменил режим удалённой работы для сотрудников. На ней останется только Путин

12.06.2020, 13:06, Новости дня

Все сотрудники Администрации президента России должны будут вернуться на рабочие места с удалённой работы с понедельника, 15 июня, узнало агентство РБК. Они работали вне офиса с 30 марта. Сам президент продолжит работать удалённо, заявил накануне его пресс-секретарь.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении карантинных мер в городе. С 9 июня в Москве отменены режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня в городе заработают летние веранды, с 23 июня – кафе и рестораны.

Сотрудники Кремля с этого дня стали возвращаться на работу, пишет РБК. До этого их график был гибким: часть работали из дома постоянно, часть по расписанию «неделя дома – неделя на работе» или «три дня дома – два дня на работе».

Возврат на работу в офис пока не касается президента Владимира Путина. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил агентствам, что президент вернётся в обычный режим «в обозримом будущем». При этом он может оставить часть встреч на удалённый режим для оптимизации графика и совершенствования работы, цитирует Пескова «Интерфакс».

  • Радио «Свобода»

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