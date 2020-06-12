Демонстранты снесли памятник конфедерату Джефферсону Дэвису
12.06.2020, 13:06, Новости дня
Демонстранты снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде, штат Вирджиния.
Этот город некогда был столицей Конфедеративных Штатов Америки.
Памятник снесли около 23:00 в среду.
Полиция Ричмонда присутствовала при инциденте. В соцсетях публикуют видеозаписи того, как памятник уносят прочь под радостные крики толпы.
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Русская служба «Голоса Америки»
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