Демонстранты снесли памятник конфедерату Джефферсону Дэвису

12.06.2020, 13:06, Новости дня

Демонстранты снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде, штат Вирджиния.

Этот город некогда был столицей Конфедеративных Штатов Америки.

Памятник снесли около 23:00 в среду.

Полиция Ричмонда присутствовала при инциденте. В соцсетях публикуют видеозаписи того, как памятник уносят прочь под радостные крики толпы.