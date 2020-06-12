 

Демонстранты снесли памятник конфедерату Джефферсону Дэвису

12.06.2020, 13:06, Новости дня

Демонстранты снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде, штат Вирджиния.

Этот город некогда был столицей Конфедеративных Штатов Америки.

Памятник снесли около 23:00 в среду.

Полиция Ричмонда присутствовала при инциденте. В соцсетях публикуют видеозаписи того, как памятник уносят прочь под радостные крики толпы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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