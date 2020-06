Шэрон Стоун рассказала, как оказалась на волосок от смерти: “Молния попала в меня прямо в моем доме”

12.06.2020, 13:00, Разное

Еще совсем недавно актриса записывала для своих подписчиков подробные инструкции по поводу того, как построить убежище в собственном доме — так сильно Шэрон была озабочена последствиями митингов, которые сейчас проходят в США. Но, как выяснилось в последнем интервью Стоун, сделанном во время записи подкаста Films to Be Buried With, иногда опасность может настигнуть тебя даже в родных стенах. Причем, в случае актрисы речь идет об обычном природном явлении — ударе молнии, который настиг ее прямо в ее особняке. Вот как сама Шэрон описала этот инцидент, произошедший несколько лет назад, журналисту:

Я наполняла утюг водой, и делала это в специальном колодце, который расположен во дворе моего дома. Одну руку я держала на кране, а вторую —на утюге, и в этот момент в колодец ударила молния, она прошла прямо сквозь воду. Меня подбросило, я пролетела мимо находящейся рядом кухни и ударилась о холодильник. Я была в шоке.

Шэрон Стоун

К счастью, рядом находилась моя мама, и она быстро привела меня в чувство. Я была в очень странном состоянии, мама буквально затащила меня в машину, и мы тут же поехали в больницу делать ЭКГ, на которой стало видно, что электричество прошло прямо через мое тело. Из-за этого я потом еще в течение 10 дней постоянно делала электрокардиограммы.

Шэрон Стоун со своей матерью Дороти (крайняя слева) и подругой

К слову, это не единственный инцидент, при котором жизнь Шэрон висела на волоске. В 2001 году она пережила удар, повлекший за собой внутреннее кровотечение, но затем при помощи врачей смогла пойти на поправку. Также еще в подростковом возрасте она ухитрилась таким образом запутаться в грубой веревке для сушки белья, что сильно порезалась — причем чуть было не задела одно из самых уязвимых мест на теле человека, яремную вену. Эти и многие другие удивительные истории Шэрон собирается более подробно описать в свой будущей книге The Beauty of Living Twice, которую собирает выпустить либо в конце этого года, либо в начале следующего. Название этих мемуаров можно перевести как “Жизнь, подаренная дважды”. Впрочем, судя по количеству опасных инцидентов в биографии актрисы, новую жизнь ей дарило провидение не два, а целых четыре раза.