 

Президент Казахстана назначил дату выборов в сенат парламента

12.06.2020, 12:50, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в сенат парламента на 12 августа 2020 года.

Выборы пройдут в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов сената.

“Правительству Казахстана, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента”, – говорится в указе президента. 

В сенате парламента всего 47 депутатов: 32 сенатора представляют 14 областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент (по два человека от каждой области или города). 15 депутатов сената назначаются президентом.

2 мая президент Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана, в качестве депутата сената и спикера палаты. По какой причине это было сделано, не уточнялось, но в твиттере Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву за “активную и плодотворную работу” на посту спикера.

Кресло спикера уже ​занял бывший первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев. Спикер сената по казахстанским законам является вторым лицом в государстве и занимает пост президента в случае его отставки или смерти.

 

 



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