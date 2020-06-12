После обысков в “Белгазпромбанке” задержаны двое членов инициативной группы претендента на президентский пост Виктора Бабарико

12.06.2020, 12:50, Новости дня

В Могилеве задержаны члены инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента, бывшего главы правления “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико. Накануне Департамент финансовых расследований провел обыски в “Белгазпромбанке” и нескольких частных компаниях в Минске.

Утром 12 июня стало известно и задержании Сергея Кармызова – главы Могилевского филиала “Белгазпромбанка”, члена инициативной группы Виктора Бабарико.

Задержан также Владимир Дударев, координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области. До прошлого года Дударев работал заместителем председателя Могилевского горисполкома, курировал строительство и ЖКХ. Он ушел с должности в прошлом году.

Кроме того, как сообщает TUT.BY, в Гомеле один из членов инициативной группы Бабарико был предупрежден о привлечении к административной ответственности за пост в соцсетях, опубликованный им много лет назад, в школьные годы.

Белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором потребовало от белорусских властей остановить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской кампании.

“Впервые в истории независимой Беларуси избирательная кампания с самого начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания. Идут задержания и аресты активистов инициативных групп кандидатов в президенты и обычных избирателей, которые участвуют в мирных пикетах”, – говорится в заявлении правозащитников.

В среду, 10 июня, Светлана Тихановская, выдвинувшаяся в кандидаты в президенты вместо своего супруга, блогера Сергея Тихановского, 11 июня заявила, что останавливает сбор подписей в Минске и областных городах с 12 по 14 июня, так как остерегается провокаций и задержаний членов инициативных групп. Некоторые из них, в том числе ее муж, уже за решеткой из-за провокаций на пикетах.

11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски в головном офисе “Белгазпромбанка” и нескольких частных компаниях. Заведено уголовное дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Подозреваемые – “представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы”. Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико не имеет процессуального статуса.