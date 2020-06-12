Герой России: Сегодняшний праздник молодой, но он охватывает всю историю страны

12.06.2020, 12:48, Новости дня

День РФ – молодой праздник, но это не означает, что он не охватывает всю многовековую историю российского государства, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вячеслав Бочаров. По его словам, в нашей истории не было периода, когда не приходилось бы отстаивать интересы нашего государства, и подчеркнул в связи с этим важность направленных на защиту суверенитета страны поправок в Конституцию.

«День РФ – это наш государственный праздник. И не так важно, что сегодня мы отмечаем этот день в непростых условиях. Праздник существует не на листе календаря, праздник – это состояние души. Если для меня важна эта дата, то для меня это – праздник», – сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП), Герой РФ Вячеслав Бочаров.

Бочаров напомнил, что День РФ – молодой праздник, но «это не означает, что он не охватывает всю многовековую историю российского государства». «В нашей истории не было периода, когда не приходилось бы отстаивать интересы нашего государства, защищать его от врагов, которые посягали на территориальную целостность России, ее политическую свободу и независимость», – подчеркнул собеседник.

Бочаров убежден, что пройдя через многие испытания и неисчислимые жертвы, РФ сохранила свой суверенитет и статус мировой державы. «Нам есть, чем гордиться. Сейчас мы готовимся к принятию поправок к Конституции. Одна из вносимых поправок подчеркивает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета, территориальную целостность и не допустит действий, направленных на отчуждение части ее территорий», – сказал Бочаров.

Член ОП добавил, что РФ никогда не посягала и не посягает на чужую независимость, а «берет на себя миротворческую роль на мировой арене». «Сегодняшний праздник дает возможность поговорить в семейном кругу о роли нашего государства в различные исторические периоды, о роли личности. Я уверен, что многие люди, где бы они не находились, помнят об этом празднике. С раннего утра мой телефон был заполнен сотнями поздравлений. Это говорит о том, что День РФ – праздник, который за небольшой период времени стал очень важен для нашей страны», – подытожил Бочаров.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.