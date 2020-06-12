В честь Дня РФ «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-флешмоб «Большая Вода»

12.06.2020, 12:48, Новости дня

По случаю отмечаемого 12 июня Дня РФ участники команды «Молодежки ОНФ» запустили онлайн-челендж «Большая Вода», чтобы напомнить, как важно беречь уникальную природу нашей страны.

«В РФ насчитывается более 2,8 млн рек общей протяженностью 12,4 млн километров. Реки РФ всегда являлись одной из наиболее важных, составляющих в жизни людей. Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург и даже столица России, город Москва, построены в прибрежных зонах крупнейших рек не просто так. Наши предки использовали реки для орошения земель и ловли рыбы, по берегам полноводных рек возникали первые районы земледелия», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что внутренние водные пути проходят по территории 60 субъектов России, их используют для рыболовства, судоходства, добычи электроэнергии, водоснабжения. Реки являются не просто транспортными артериями страны, но и по праву считаться народным достоянием России, подчеркивается в сообщении.

«В честь праздника участники команды «Молодежки ОНФ» решили напомнить россиянам о том, что нам есть чем гордиться и о том, как важно беречь уникальную природу нашей страны. Молодые люди запустили онлайн-челендж «Большая Вода», – говорится в сообщении.

В официальных группах «Молодежки ОНФ» во «ВКонтакте» и Instagram выходят тематические видеоролики с описанием крупнейших рек России.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.