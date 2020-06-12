Путин в День РФ принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

12.06.2020, 12:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе.

После церемонии Путин поздравил с Днем РФ россиян и соотечественников за рубежом и выразил уверенность, что большинство граждан разделяют позицию о необходимости закрепления поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

«Поднимается государственный флаг Российской Федерации»: Владимир Путин приехал на церемонию поднятия флага в честь Дня РФ pic.twitter.com/SJOxfys2DT

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.