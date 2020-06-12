 

Мнение: Гибель журнализма

12.06.2020, 12:42, Разное

Понимаю, что рискую, публикуя сей “крик души” – многие ведь и ходят в соцсети для того, чтобы позлорадствовать над бедой ближнего; это такая самотерапия – сходить посмотреть, что у других “еще хуже”, ЗНАЧИТ, “у меня-то еще неплохо!” Ну, с другой стороны, ладно – пусть несчастные порадуются.

В общем, мой давний коллега Максим Артемьев написал у себя в ФБ про тотальную невостребованность своей профессии. Так-то он журналист со стажем, публиковался в “Форбс”, писал для других солидных изданий, в общем, даже заработал себе какое-никакое имя в профессиональной среде; и вот – даже он… В общем, слушайте:

“Только сегодня узнал, что еще в одном крупнейшем нашем СМИ закрыли отдел “Мнения”. Что хочу по этому поводу сказать. Я уже шесть лет как зарегистирован на Хедхантере как “обозреватель”. За шесть лет мне НИ РАЗУ не пришло предложение по этой специальности. Вру, один или два раза предлагали обозревателем куда-то на кулинарный сайт и сайт моды (fashion).
Я смотрю на вакансии, смотрю вообще на работу СМИ. 95% (99%?) сотрудников – НЕ ПИШУЩИЕ люди. Редактора, редактора, редактора и т.п. При всем моем к ним уважении –
читатель не читает и не смотрит редактора. Когда русский читатель рубежа веков открывал “Речь”, “Россию” или “Новое время”, он не искал глазами – кто редактор? Он искал фельетон Амфитеатрова, статью Меньшикова или Розанова, рассказ Чехова, театральную хронику Дорошевича, отчет о выставке Волошина и т.д. Никого не интересовало – кто редактор? Напротив, это редактор в лице Суворина бегал за Чеховым, приглашал его в сотрудники, поил чаем и коньяком, когда тот заходил к нему в редакцию, вел с ним неторопливые беседы, поскольку понимал, что АВТОР – первое лицо.
Что изменилось сегодня? Кто поставляет “контент”, которым забивают нынешние СМИ? Кто пишет, если все – “редакторы”? Я вырос на словах Довлатова: “Журналистика – это стиль, идеи, проблемы”. И всегда стремился, чтобы в моих статьях был и узнаваемый стиль, чтобы их не могли спутать ни с чьими другими, и оригинальные, не заимствованные идеи, и проблемы, которых никто другой не видит. Это востребовано сейчас или нет?”

Ответ, впрочем, еще лет 15 назад дал Галковский – когда написал в своем ЖЖ, что “сейчас все – журналисты”. Тогда это казалось остроумным каламбуром – ну да, типа, “ведешь Живой Журнал – значит, журналист, все строго”, но потом выявилась и тотальная правота этого наблюдения.

Хотя я вот, честно говоря, по настоящим журналистам-публицистам-обозревателям скучаю. Вот уже почти полгода, как Привалов перестал публиковать еженедельные колонки в “Эксперте” (да и сам “Эксперт” дышит на ладан) – и я до сих пор никак не могу смириться с этой утратой.

Источник: Размышления вольного социолога



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