 

В России выявили почти 9 тысяч заболевших COVID-19

12.06.2020, 12:41, Разное

За последние сутки в РФ зарегистрировали 8 987 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Общее число зараженных достигло 511 423.

В Москве выявили 1714 заболевших, далее идут Московская (730) и Свердловская области (320). За сутки умерли 183 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, из них 49 — в Москве. Общее число жертв COVID-19 в стране теперь составляет 6715.

Число вылечившихся за сутки составило 8 220, общее количество выздоровевших — 269 370 человек, что составляет больше половины всех заразившихся.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в 21 регионе России обстановка по коронавирусу сейчас спокойная, однако население все равно должно соблюдать меры безопасности. «В остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов, [где обстановка наиболее спокойная], например Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — сказал Мурашко.

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Источник: Новая газета



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