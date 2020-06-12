Миронова влезла в скандал вокруг устроившего ДТП Ефремова

12.06.2020, 12:40, Разное

Знаменитость призналась, что до сих пор не может прийти в себя, Михаил Ефремов был ее коллегой, соседом и хорошо знакомым человеком. Мария Миронова не собирается обсуждать его поступок, в обстоятельствах произошедшего будет разбираться суд.

По ее мнению, трагедии могло бы не произойти, если бы закон был более строгим. В качестве примера актриса привела Соединенные Штаты. Там есть обязательный минимум тюремного заключения для тех, кто сел пьяным за руль и убил человека. Преступники должны отсидеть хотя бы десять лет.

Правонарушитель пожизненно отстраняется от управления транспортным средством. Также он обязан пройти экспертизы на вменяемость и специальный курс у психотерапевта. Если бы в России за преступлением следовали такие же серьезные последствия, то Михаил Ефремов вряд ли бы сел за руль пьяным в тот роковой вечер, заключила Мария Миронова.

Напомним, в минувший понедельник известный актер спровоцировал аварию на Смоленской площади. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и умер в больнице.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 2:38 PDT

Позднее СМИ сообщили, что в крови актера нашли следы алкоголя и наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело. Михаилу Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы. Сейчас знаменитость находится под домашним арестом до 9 августа.