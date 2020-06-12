Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву

12.06.2020, 12:40, Разное

На своей странице в “Твиттер” член Совета Федерации России Алексей Пушков пояснил, что у властей страны не было никаких причин для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Парад победы. При этом были основания не звать его в Москву.

По мнению Пушкова, Киев гарантированно отверг бы соответствующее предложение. Тем не менее, такой шаг российской стороны стал бы поводом для многочисленных спекуляций. Более того, это могло создать иллюзию наличия у Зеленского политического веса, которого, по мнению сенатора, у украинского лидера нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что приглашения посетить Парад победы в Москве приняли представители 12 стран, большинство из них – бывшие члены СССР. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что они были разосланы и другим лидерам государств, но пока не все из них отреагировали на приглашения.

Напомним, что Парад победы начнется в Москве в 10:00 утра. Он завершится в 22:00 традиционным праздничным салютом. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 24 июня станет выходным днем.