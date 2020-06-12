 

Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву

12.06.2020, 12:40, Разное

На своей странице в “Твиттер” член Совета Федерации России Алексей Пушков пояснил, что у властей страны не было никаких причин для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Парад победы. При этом были основания не звать его в Москву.

По мнению Пушкова, Киев гарантированно отверг бы соответствующее предложение. Тем не менее, такой шаг российской стороны стал бы поводом для многочисленных спекуляций. Более того, это могло создать иллюзию наличия у Зеленского политического веса, которого, по мнению сенатора, у украинского лидера нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что приглашения посетить Парад победы в Москве приняли представители 12 стран, большинство из них – бывшие члены СССР. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что они были разосланы и другим лидерам государств, но пока не все из них отреагировали на приглашения.

Напомним, что Парад победы начнется в Москве в 10:00 утра. Он завершится в 22:00 традиционным праздничным салютом. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 24 июня станет выходным днем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Мнение: Письмо: “Не буду участвовать в его хороводах”

04.05 / Данила Козловский поделился новым фото с дочерью в свой день рождения

17.04 / РБК: православные храмы будут открытыми во время празднования Пасхи в половине регионов

31.05 / Число больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

08.06 / Дочь Ивана Урганта Эрика и ее бойфренд Муса оправдались за провокационный плакат на митинге

16.01 / Мнение: Путин будет править вечно…

10.05 / В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения коронавирусом в жаркую погоду

01.06 / Что произошло за ночь 1 июня

22.04 / Меган Маркл и принц Гарри поздравили Елизавету II с днем рождения необычным способом

12.05 / Мнение: С кем борется российская “Партия Ковида”?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска