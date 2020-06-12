 

Мнение: Санкции против Международного суда

12.06.2020, 12:32, Разное

Трамп, решив проблему ВОЗ – просто выйдя из этой оганизации, теперь громит следующий международный институт – Международный уголовный суд. Введены санкции, которые пока выражаются в визовых ограничниях прокурорам суда, однако в дальнейшем санкции могут быть расширены. Логика Трампа вполне однозначна: международные институты превратились после крушения биполярного мира в "вещь в себе" и представляют интересы международной бюрократии, которая блокируется с его глобальными противниками. Поэтому он последовательно "закрывает" США от участия в этих организациях, реализуя возвращение к национальной политике.

Собственно, это и есть политическая проблема, вынуждающая демократов и глобалистов переходить ко все боле жестким ответам Трампу, среди которых даже гражданская война в США уже не кажется чем-то недопустимым. Трамп за еще четыре года своего возможного президентства может разгромить значительную часть политических институтов, являющихся вотчиной глобалистов, и перейти к погромам в святая святых – глобальных финансовым организациям: ВБ, МВФ, ФРС. Что тоже, в общем-то, логично и разумно с его точки зрения – подрыв ресурсной базы своих противников исключит их из числа субъектов глобальной политики.

В этом смысле возникает определенный парадокс – финансовая катастрофа в США может сыграть ему наруку, так как банковский кризис и банкротство системообразующих банков может позволить ему национализировать часть из них, подорвав систему Федрезерва. А в то, что Трамп способен на столь нетривиальные шаги теперь уже, пожалуй, никто особо не сомневается. Уже поэтому ждать четыре года еще глобалисты не могут, им нужно решать "проблему Трампа" прямо сейчас.

И в этом смысле обострение кризиса в США и политическая внутренняя нестабильность – игра с огнем как для Трампв, так и для его противников, которые на всех парах идут к цветной революции и (возможно) гражданскому конфликту. Нестабильность в США подрывает позиции Трампа, как их президента, но при этом расшатывает устойчивость всей финансовой системы страны, являющейся вотчиной его врагов. И кто-то может не выдержать первым.

Пока же стороны отрабатывают свои повестки, повышая ставки. Компромисс здесь, наверное, уже невозможен.

Источник: Эль Мюрид



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