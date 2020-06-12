Стало известно, сколько американских солдат останется в Германии

12.06.2020, 12:30, Новости дня

В Германии после сокращения контингента останется 25 тыс. американских солдат, сообщил недавно ушедший в отставку посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Он подчеркнул, что американские налогоплательщики устали платить за оборону других стран.

«Никого не должно удивлять, что [президент США Дональд] Трамп выводит войска и возвращает солдат домой… Это чрезвычайно обсуждаемая тема в США. Трамп сказал весьма четко: мы хотим вывести войска из Афганистана, Ирака, Южной Кореи, Японии и также Германии», – приводит его слова РИА «Новости».

«Опять же, [в Германии] все еще останется 25 тыс. солдат. Я думаю, здесь нужно понимать контекст: американцы просили европейцев вносить больший вклад в НАТО, американские налогоплательщики немного устали слишком много платить за оборону других стран», – добавил Гренелл.

По его словам, Пентагону еще предстоит решить, возвращать ли солдат домой или перебрасывать в другие европейские страны.

Напомним, США уведомили Германию о намерении сократить воинский контингент. В Москве посоветовали Соединенным Штатам в случае вывода войск из ФРГ «захватить» с собой и нестратегическое ядерное оружие.