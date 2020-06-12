Учёные: Рыбий жир может быть полезен для лечения депрессии

12.06.2020, 12:30, Разное

Рыбий жир может быть полезен для лечения клинической депрессии. Об этом заявили учёные из Университета Иллинойса в Чикаго.

Специалисты провели исследование, результаты которого показали: стволовые клетки, взятые у взрослого человека, можно применять в процессе имитирования серьезного депрессивного расстройства, а также отслеживания реакции пациента на применение лечения. Во время использования стволовых клеток взрослых людей, у которых диагностировали депрессию, исследователи обратили внимание на то, что рыбий жир при тестировании на модели работает подобно антидепрессантам. Стоит отметить, что депрессия – самое распространенное психическое расстройство. Приблизительно каждый шестой человек хотя бы раз в жизни испытывает как минимум один депрессивный.

Главный автор научной работы Марк Расеник объясняет: в ходе этого исследования им удалось сделать ряд новых открытий, которые позволят учёным лучше разобраться с тем, как работает мозг и по какой причине медикаментозное лечение оказывает позитивное воздействие лишь на часть пациентов, в то время как около трети из них не ощущают никакой пользы во время применения антидепрессантов.

Во время проведения научной работы было установлено, что рыбий жир оказывает воздействие на глиальные клетки, оказывая таким образом антидепрессивный эффект. При этом известные препараты действуют на нейроны. Учёные уверены: это важное открытые для изучения механизмов депрессии и методов её лечения.