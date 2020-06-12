 

Hyundai в 2021 году представит большой кроссовер

12.06.2020, 12:20, Новости дня

Известный бренд Hyundai в 2021 году выпустит новый полноразмерный кроссовер.

В свою очередь, дизайнер бренда анонсировали, что в дальнейшем покупателям будут предложены совершенно новые три автомобиля. Предполагается, что для двух новинок применят имена Hyundai 45 и Prophecy, тогда как презентация последней версии состоится лишь на следующий год. В тот же период состоится и старт серийное производства данной техники.

Предполагается, что все модели, предложенные в одной линейке смогут похвастаться единой стилистикой, которая проявляется в решетке радиатора, а также головной оптике. Более точные подробности и технические параметры объявят ближе к дате официального выхода автомобилей на публику.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В Ульяновской области началось производство сыра из овечьего молока

13.05 / В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

05.05 / Великобритания обогнала Италию по количеству умерших от коронавируса

27.05 / Ученые назвали странную особенность коронавируса

19.05 / Эксперт назвал вероятные точки роста экономики РФ после выхода из режима ограничений

20.04 / В Канаде стрелок в форме полицейского убил 17 человек

08.06 / Жителя Сахалина задрал медведь

20.05 / Англоязычный портал не включил Овечкина в число лучших российских игроков НХЛ

05.05 / США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

02.06 / Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска