Hyundai в 2021 году представит большой кроссовер

12.06.2020, 12:20, Новости дня

Известный бренд Hyundai в 2021 году выпустит новый полноразмерный кроссовер.

В свою очередь, дизайнер бренда анонсировали, что в дальнейшем покупателям будут предложены совершенно новые три автомобиля. Предполагается, что для двух новинок применят имена Hyundai 45 и Prophecy, тогда как презентация последней версии состоится лишь на следующий год. В тот же период состоится и старт серийное производства данной техники.

Предполагается, что все модели, предложенные в одной линейке смогут похвастаться единой стилистикой, которая проявляется в решетке радиатора, а также головной оптике. Более точные подробности и технические параметры объявят ближе к дате официального выхода автомобилей на публику.