Мнение: Грете Тунберг на заметку

12.06.2020, 12:14, Разное

Грета Тунберг как знамя ООН

Бывают такие моменты в истории, когда история удивляется собственной исторической цикличности, пытается от неё отмахнуться, и даже её отрицать. В наше время олицетворением такой истории может быть Грета Тунберг, этот принципиальный, бескомпромиссный рупор либерализма, взметнувшая знамя борьбы с планетарным, глобальным потеплением. Ну, не знамя, ну, плакат, не суть, главное, что нашлась та прослойка инициативных пройдох в верхних эшелонах ООН, которые решили, что, а почему и нет?!, и начали кампанию по раскручиванию темы негативного влияния человечества на изменение климата планеты. Теперь уже саму Грету взметнули как знамя борьбы, можно даже сказать, революционной борьбы, со всеми теми негативными факторами, которые могут способствовать этим изменениям. Можно согласиться с тем, что люди очень негативно воздействуют на окружающую их природу, но именно в этом случае фиксируем прямое попадание пальцем в небо. А дело вот в чём!

Чтобы понять, что же, все таки, не так с утверждением о негативных факторах влияния человечества на изменение климата нужно углубиться в далекое прошлое нашей планеты. Как мы знаем, Земля не единожды за свою историю изменяла не только свой климат, но и полностью обновляла как собственный ландшафт, так и флору и фауну по этому ландшафту расселившиеся. Напомню только, что ледниковых периодов на планете было не менее семи, и в конце одного из них мы сейчас и находимся. Самое сильное оледенение было 300 миллионов лет назад, во время так называемого пермо-карбонового оледенения, когда морозцем не слабо так прихватило и южное полушарие планеты, замерз даже суперконтинент Гондвана, разделившийся потом на Африку, Южную Америку, Индию, Антарктиду и Австралию. Нынешний же ледниковый период получил название Малого ледникового периода и начался в XIV веке нашей эры и достиг своего пика в XVII — XIX веках. Сейчас идет закономерное ослабление его влияния, так как климат Земли начал возвращаться к своему климатическому оптимуму. Можно долго спорить о причинах, влияющих на цикличность оледенений и потеплений (деятельность вулканов, изменение русел водных течений в океане, подвижки тектонических плит или всё разом), одно точно известно — деятельность человека, или каких-либо иных существ, здесь ни при чем.

Но меня особенно возмущает то обстоятельство, что чиновники, заседающие в Организации Объединенных Наций, полагают, что люди не способны самостоятельно анализировать научную информацию, и им можно беспрепятственно навязывать самые смехотворные идеи, пришедшие на ум даже таким симпатичным девочкам. Я ничего не имею против Греты, она высказала свои позицию и молодец!, но у меня много вопросов к руководству ООН, раздувшему мыльный пузырь, и создавшим прецедент по манипулированию сознанием людей в масштабах всей планеты. Логическим продолжением этого прецедента является нынешняя пандемия, основанная, опять таки, на ошибочных, и даже скорее на подтасованных выводах ещё одной международной организации, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Я ведь не зря в первом абзаце назвал некоторых членов руководства ООН пройдохами, они прекрасно поняли, что используя вот таких наивных, амбициозных, симпатичных личностей, как Грета Тунберг, они смогут навязывать людям предпочитаемый способ мышления и действий.

Поэтому я закончу данный пост советом самой Грете: быть знаменем оно конечно неплохо, плохо быть знаменем в руках пройдох.

Сергей Аникин

12.06.20