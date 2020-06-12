Аксенов пообещал не оставить Крым без воды
12.06.2020, 12:08, Новости дня
В Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На торжественной церемонии запуска дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, которое позволит обеспечить город дополнительной питьевой водой, Аксенов заявил, что «Крым без воды не останется», передает РИА «Новости».
«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы», – сказал Аксенов.
По его словам, новый водовод позволит покрыть более 25% потребности Симферополя, передает ТАСС.
Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Вадим Баженов сообщил, что вода подается из артезианских скважин в Бахчисарайском районе по водоводу протяженностью около 70 км. Общий дополнительный объем воды, поставляемый в Симферополь, составит до 55 тыс. кубометров.
«Это позволит сократить отбор воды из водохранилищ поверхностного стока и продлить время гарантированного обеспечения населения Симферополя, а также ряда населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов качественной питьевой водой», – сказал он.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, сейчас это физически невозможно.
На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения.
Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.
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