 

Аксенов пообещал не оставить Крым без воды

12.06.2020, 12:08, Новости дня

В Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На торжественной церемонии запуска дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, которое позволит обеспечить город дополнительной питьевой водой, Аксенов заявил, что «Крым без воды не останется», передает РИА «Новости». 

«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы», – сказал Аксенов. 

По его словам, новый водовод позволит покрыть более 25% потребности Симферополя, передает ТАСС. 

Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Вадим Баженов сообщил, что вода подается из артезианских скважин в Бахчисарайском районе по водоводу протяженностью около 70 км. Общий дополнительный объем воды, поставляемый в Симферополь, составит до 55 тыс. кубометров.

«Это позволит сократить отбор воды из водохранилищ поверхностного стока и продлить время гарантированного обеспечения населения Симферополя, а также ряда населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов качественной питьевой водой», – сказал он. 

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, сейчас это физически невозможно. 

На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения. 

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму водная блокада.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Биробиджанской воспитательной колонии коронавирусом заразились 16 несовершеннолетних

18.04 / В США испугались частых контактов Путина и Трампа на фоне коронавируса

21.04 / Ученые предупредили о стремительном таянии полюсов

29.04 / Контролеры транспорта в Москве начали передавать полиции сведения о нарушителях карантина

11.06 / Ткаченко поручил подготовить документы в Минфин для выделения средств Довженко-Центру

08.06 / “Плата за верность Кремлю”. В МИД Украины прокомментировали переизбрание Шредера главой совета директоров “Роснефти”

07.05 / Столтенберг заявил о сохранении за НАТО статуса «ядерного альянса»

30.05 / Названы самые востребованные после вспышки коронавируса профессии

12.06 / Hyundai в 2021 году представит большой кроссовер

21.05 / Навку выписали из больницы после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска