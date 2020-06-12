 

“Формула-1” отменила еще три этапа нынешнего сезона из-за пандемии

12.06.2020, 12:06, Новости дня

Три этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" не состоятся в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса. Организаторы заявили об отмене Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

"Мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить гонки в 2020 году в результате продолжающихся вызовов, связанных с вирусом COVID-19", — написали в "Ф1" на своем официальном сайте.

"Данные решения были приняты из-за различных проблем: в Сингапуре и Азербайджане были необходимы длительные сроки на строительство уличных трасс. В период неопределенности проведение этих мероприятий стало невозможным. В Японии же по-прежнему действуют ограничения на поездки, мы также решили не проводить там гонку".

Напомним, что согласно изначальной версии календаря Гран-при Азербайджана был запланирован на 7 июня, и был перенесен на более поздний срок, Этап в Сингапуре стоял на 20 сентября, а гонка в Японии планировалась на 11 октября.

Ожидается, что сезон "Формулы-1" возобновится этапом в Австрии, который намечен на начало июля.



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