 

В Подмосковье на коронавирус тестируют до 20 тысяч человек в сутки

12.06.2020, 12:06, Новости дня

Количество людей, делающих тесты на коронавирус в Подмосковье, растет каждую неделю и доходит до 20 тысяч пациентов в сутки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Плюс ИФА-тесты (на антитела), плюс экспресс-тесты", — уточнил Воробьев.

Он также рассказал, что в июне продолжат свою работу временные госпитали "Патриот" и "Крокус Экспо". Однако порядка 1-1,3 тысячи коек еженедельно возвращают в плановый режим работы.

Власти действуют "по географическому принципу", пояснил губернатор. "Везде — на севере, юге, западе, востоке — есть ковидные койки. Оставляем их, чтобы маршрутизация была максимально рациональна, удобна. С другой стороны, там готовим койки для оказания общих медицинских услуг", — сообщил он.



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