 

У людей с первой группой крови больше шансов избежать заражения коронавирусом

12.06.2020, 12:06, Новости дня

Эксперты по расшифровке генома из калифорнийской компании 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови реже инфицируются COVID-19. Обработав данные 750 тысяч клиентов, специалисты пришли к выводу, что шанс избежать опасной болезни у обладателей первой группы крови выше на 9–18 процентов. Среди попавших в статистику было 10 тысяч заболевших коронавирусом.

В исследовании учитывались пол, масса тела и возраст человека. Закономерность работает и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, пишет РИА Новости.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови.

В мире COVID-19 заразились свыше 7,2 миллиона человек. Более 413 тысяч умерли.



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