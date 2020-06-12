Мнение: Как остановить айтишников

12.06.2020, 12:05, Разное

Наталья Касперская полагает, что в ближайшие пару лет может начаться новая волна эмиграции программистов и сисадминов из России. Причины — массовые сокращения, которые намерены провести отечественные айти-компании. Возможно, мы лишимся 10-15 тысяч специалистов:

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-03_natalya_kasperskaya_rossiya

Лично я думаю, что взрывного роста эмиграции ждать не стоит, так как Европа и США в этом году нанесли несколько мощных ударов по репутации сытого и благополучного Запада. Вместе с тем у российских стартапов и небольших айти-фирм есть несколько зудящих проблем, которые государство могло бы при желании легко убрать. Если бы не эти проблемы, предлогов для сворачивания рабочих мест в России у владельцев айти-фирм было бы гораздо меньше.

1. Приём денег из-за рубежа

Сейчас для приёма денег из-за рубежа нужно терпеть раздражающую и потенциально опасную бюрократию: заключать договоры, оформлять паспорта сделок, отправлять акты выполненных работ (на русском языке) валютному контролю и составлять нелепые справки. Шаг влево, шаг вправо — огромные штрафы и, при некотором везении, уголовное преследование.

Полагаю, государству стоит просто отменить любой валютный контроль для айти-компаний объёмов меньше миллиона долларов в год. На безопасности государства и собираемости налогов это отразится только в лучшую сторону, а предприниматели, которые сейчас даже и не думают о легальном экспорте айти-услуг, смогут нормально работать в России.

2. Отмена юридических адресов

Офисы в реальном мире в 2020 году стали роскошью. Собственно, карантин показал, что без офиса могут обойтись и крупные фирмы, однако в случае с фирмой из 5-10 человек проблема стоит особенно выпукло: физический офис ей не нужен, а Налоговая заставляет за него платить.

Эта мелкая казалось бы проблема имеет большое психологическое значение. Государство прямо со старта заявляет начинающим айтишникам: «Мы застряли в XX веке, мы не понимаем и не хотим понимать ваш интернет, так что готовьтесь или нарушать закон, или чувствовать себя расточительными дураками, оплачивая аренду ненужного вам офиса и зарплату секретаря, который будет сидеть в офисе исключительно ради удовольствия Налоговой инспекции».

Решить проблему можно по щелчку пальцев, заменив для малого бизнеса юридические адреса на личный кабинет на сайте Налог.ру.

3. Блокировка сайтов

По совести, Роскомназдор блокирует сайты не так уж часто. Вместе с тем ведомство делает это неуклюже, поднимает ненужный шум.

Борьба с распространением в интернете разных гнусностей — это, конечно, дело важное, однако сходу блокировать нормальные сайты просто нелепо. При регистрации домена владелец указывает адрес электронной почты и телефон. Ничто, кроме естественной корпоративной лености, не мешает Роскомнадзору сначала связываться с владельцем сайта, чтобы тот сам скрыл запрещённый контент, и уже только потом что-либо блокировать.

Полагаю, будет достаточно решить эти три перезрелые проблемы, чтобы огромное количество российских айтишников и думать забыло про Силиконовую Долину, прибалтийские банки и прочую зарубежную инфраструктуру. Для современного государства айтишники — это генераторы золота, которые делают деньги практически из воздуха. Пока эти генераторы маленькие, потребностей у них совсем немного: достаточно просто не мешать работать.

Если же захочется особенно быстрого роста российской айти-индустрии, то у меня есть и четвёртый, подсмотренный в Китае рецепт.

Вместо шоу «Голос» можно показывать шоу с айти-стартапами, на котором молодые предприниматели будут представлять свои идеи сидящим в креслах миллиардерам. Миллиардеры будут жать на кнопки, когда стартап покажется им перспективным, и прямо не отходя от кассы вкладывать существенные деньги в потенциально прорывные проекты.