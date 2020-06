Мнение: Краткая история бронелифчика в классическом искусстве

12.06.2020, 12:00, Разное

Словом "бронелифчик" обозначают внешний облик женских персонажей во всяких фэнтези-играх, фильмах и прочей современной культуре. Совершенно нефункциональный наряд женщины-воина, состоящий из железного купальника. Защитить при реальной стычке подобные "доспехи" не могут, но взгляд потребителя мужского пола радует.

Это клише используется десятилетиями, и, несмотря на свою абсурдность и устарелость, его продолжают ляпать на обложки книг и постеры фильмов. Подробно об использовании в современной культуре можете прочитать в энциклопедии "Луркоморье" (статья Бронелифчик), или в английской энциклопедии тропов (Chainmail Bikini), или погуглить на boob armor, bikini armour.

Мне же интересно совсем другое: проследить истоки этого явления в классическом, казалось бы, искусстве — 19 века. Итак, как же их писали маслом художники-академисты?



Я знаю, вы тут ждете изображения какой-нибудь Брунгильды или Жанны д'Арк.

Но нет. Сначала будет совсем другая штука.

Ориентализм

В 19 веке в Европе (особенно во Франции) возникло направление под названием "ориентализм" (от слова "восток"). Художники этого течения любовались всякими восточными экзотическими дивностями.

И в нем появился поджанр, называемый "одалиски". Никаких реальных гаремных женщин он не изображал, фактически это была просто эротика, прикрытая модным стилистическим течением. Кроме того, за счет того, что это типа были не свободные европейские женщины, а восточные рабыни, срабатывали дополнительные псих.компенсации (вот интересная подробная статья про это: Роскошные красавицы гарема как символ доминирования белого мужика).

Стандартные картины про одалисок, которые создавали на протяжении всего 19 века и начала 20 века, выглядели так.

Энгр. "Одалиска и раб". 1839. Музей Фогг



М. Фортуни. "Одалиска". 1861. Нац. муз. Каталонии



Нагота на них никого не смущала, потому что условия игры были такие. "Это не эротика, а искусство, что вы, что вы, как вы можете плохое подумать". Как и картины с Венерами, такие работы спокойно выставлялись на академических выставках, без малейшего смущения.

Картин с подобными голыми одалисками — сотни. Это своего рода эквивалент "девушкам месяца" Плейбоя следующего столетия: однообразные позы, одинаково полураскрытые губки, затуманенные глазки…

Существовали и целиком одетые, более правдоподобные одалиски, но их гораздо меньше.

Charles Wynne Nicholls (1831–1903). The Light of the Harem.



И промежуточное место между одетыми и раздетыми одалисками занимают девы "в купальниках".

Отметим, что в 19 веке еще не только купальников, привычных нам, не изобрели. Не существовало даже нормальных лифчиков: женщины подпирали себя косетами и корсажами. Революционное изобретение под названием "бюстгальтер" родилось в 1899 году. Так что художники, наряжая своих одалисок в протолифчики и украшая их драгоценными камнями, вдохновлялись исключительно своими фантазиями.

Франсуа Мартэн-Кавель (1861–1931). "Одалиска".



Оскар Перейра да Сильва. "Одалиска" (1913).



Но дело не только во вдохновении.

В Османской империи существовал такой элемент костюма — пояса с пряжкой в виде двух больших кругов. Кажется, они называются tombak (если это не название техники). Их в большом количестве ввозили в Европу в качестве сувениров (наряду с кальянами, коврами и т.п.).

UPD: умные люди пишут — Tombak — это разновидность латуни, т. н. «красная латунь» или «томпак», а также изделия из неё — не обязательно пряжка. Пряжка, насколько я знаю, называется toka (хотя, могу ошибаться). В болгарском народном костюме эти круглые пряжки на поясе называются «пафти». На ориентальских базарах конца 19 века они продавались в большом разнообразии форм и размеров.

В ориенталистской живописи, изображающей людей одетыми, такие пояса появляются достаточно часто.

На этих двух изображениях одалисок пояса находятся на положенных местах, однако очевидно, что на картине де Сильвы, приведенной выше, именно эти железные элементы пряжки переползли на грудь. (Это стандартная ситуация с экспортными диковинками, которые не было понятно, как носить в реале, см. Кимоно не по делу на голое тело).

Léon-François Comerre – l'Odalisque au tambourin (1850–1916)

Афиша L'Orient by Jean de Peleologue (1899)



А вот опять — протобронелифчик (бывший пояс).

Francesco Ballesio (1860–1923) – Preparing for the Dance



Любопытно, что изображения одалисок в металлических бикини (роль "трусов" выполняют металлические пояса поверх одеяний) появляются только на излете 19 века, когда художники теряют наглость любования античной наготой и начинают стыдиться целиком обнаженных дам. (А может, покупатели начинают стыдиться).

Фактически знаменитый костюм принцессы Лейи в плену — это классический костюм одалиски (целиком выдуманный художниками-сладострастниками 19 века). У нее даже есть типичный браслет на верхнюю часть руки в виде змеи.



Валькирии

Энциклопедия современной масс-культуры "Луркоморье" считает, что традиция бронелифчиков пошла от театральных костюмов вагнеровских опер (конца 19 века), и даже приводит симпатичную листалку с фотографиями на эту тему. Тем не менее, целиковые кольчужки были намного более распространены, судя по обилию фото.

Слева: очень долго пришлось искать фотографию, справа — типичный оперный костюм Брунгильды



Однако я не соглашусь с этим: театральные костюмы — все-таки продукт работы художников. Они не зарождаются самостоятельно, подобно плесени, а шьются по эскизам и отражают представления об исторической эпохе, бытующие в голове художников. А в 19 веке представления у живописцев о том, как выглядел исторический костюм, были крайне хреновые. (Вот, мы это уже обсуждали в обзоре поясов в живописи, где на картинах мечи крепятся к доспехам, похоже, скотчем).

Вот отсюда, от безграмотности и сексуальной озабоченности (а не от вокальных требований) и появляются "женские" доспехи. В "исторической" живописи конца 19 века, на тему северной мифологии, они легко отыскиваются.

Фердинанд Лике (1859–1937). "Прощание Вотана с Брунгильдой"



Такие картины, впрочем, вдохновлены нередко именно вагнеровскими постановками и иногда изображают их исполнителей в костюмах.

Фердинанд Лике (1859–1937). "Вотан и спящая Брунгильда" (1890)



Артур Рэкэм (1867–1939). Иллюстрации к изданию "The Rhinegold & the Valkyrie" (1910)





Этими же художниками изобретены рогатые и крылатые шлемы, которые тоже до сих пор маячат в наших мониторах и киноэкранах.

(Отмечу, что часто одалисок и валькирий рисовали одни и те же авторы).

Помимо дев из северной мифологии, художники писали и других воительниц: аллегории свободы, отдельных стран, амазонок, богатырок-паляниц и т.п. Бронелифчики на их доспехах попадаются, но редко.

Вообще, гологрудая телка с оружием — это не изобретение современных сладострастных анимешников.

Древние греки делали то же самое, очевидно, это воплощение каких-то подсознательных мужских желаний.

"Мертвая амазонка" из скульптурной группы "Четыре павших воина", эллинизм, Пергамская школа (подробно тут). Обратите внимание на 1 обнаженную грудь и копье (сломанное)



Но амазонок в таком доспехе мы не найдем: письменные источники сообщали, что у них хирургическим путем обычно была удалена одна грудь (чтобы было легче стрелять), а этот образ как-то портил фантазию. К тому же доспехи античной эпохи были хорошо проработаны визуально, не опошлить.

Однако, если углубляться вглубь веков, мы всегда, обязательно, из века в век, встречаем стремление художников как-то подчеркивать на женских доспехах СИСЬКИ.

Жозеф-Бенуа Савье. "Битва Марса и Венеры", 1771 год



Воинственная царица скифов Томирис на миниатюре 1488-96 годов (De mulieribus claris (BnF Français 599))



Впрочем, и на мужских тоже. Это еще греки и римляне придумали. Совершенно реальный доспех, называется лорика мускулата. (Впрочем, стоит помнить, что и обьектами великой любви в античную эпоху мужчины становились гораздо чаще…)

370-340-е годы до н.э. Металлическая кираса, найденная в Италии



Но я отвлеклась. Моя задача показать, что бронелифчики фэнтези — это наследники славной и древней традиции живописи 19 века. Я считаю, что промежуточным звеном было более раннее "бульварное чтиво" — рекламные плакаты примерно 1890-1910-х годов.

Lucien Baylac (1898)



Причем мое мнение, что главным импульсом были не изображения валькирий (обычно они все-таки укутаны с ног до головы), а именно одалиски. Точнее, "восточные танцы" (танцы живота): плакаты, открытки и фотографии на эту тему.

Исполнительница экзотических танцев Мата Хари и ее бронелифчик (снято, понятно дело, до 1917 года, видимо, в 1906 году, раскрашено вручную)



Мата Хари и ее жемчуголифчик



Называется танец живота латинскими буквами — Raqs Sharqi.

Для сравнения, вот так одевались его исполнительницы до того, как стали туристической достопримечательностью и товаром на экспорт.





Все это продолжается в массовой продукции и 1900-х, и 1910-х…

1915



1918



И в 1920-е…

Художник Gene Pressler (1927)



Произведения живописи, приведенные выше, это нишевый продукт, предназначенный для любителей легкой эротики. Эти картины никогда не претендовали ни на какие академические награды, не приносили своему автору славу и не являлись хорошей инвестицией. Однако они пользовались стабильной популярностью, и своего автора кормили (что уже хорошо). Для них характерна пошловатая эротика, выражающаяся в сладострастных потягиваниях и бессмысленных лицах — тогда как обнаженной натуре качеством повыше свойственно невинное бесстыдство и отстраненная холодность (вспомните лицо Венеры Боттичелли).

Лифчики из драгоценных камней, металлов появляются на этих практически обнаженных одалисках и танцовщицах, во-первых, поскольку полная античная нагота кажется в этот мелкобуржуазный период уже неприличной; во-вторых, они придают этим изображениям модный восточный колорит (и позволяют прикрыть огрехи в анатомии при рисовании).

Непонятно, кто на кого влияет больше — художники на сценический реквизит, или практические вещи реальных танцовщиц на картину. Думаю, что все было в полном симбиозе.

Фэнтези-живопись, главным мастером которой для нас кажется Борис Вальехо с сд-дисков Romantic Collection 1990-х годов, появилось гораздо раньше. "Принцесса Марса" Берроуза — это 1911 год, первый "Конан" — это 1932 год, "Кулл Завоеватель" — 1929 год. Художники, иллюстрировавшие обложки этих и последующих книг, не были невинными юношами, начавшими с чистого листа. Эти дядьки рисовали и одалисок, и танцовщиц живота, и валькирий — когда за них платили. Когда настала эпоха Принцесс Марса, никто не стал выдумывать велосипеда.

Обложки легендарного бульварного журнала Weird Tales, 1934 и 1935 год (галерея)



Сначала это все были "девы в беде". Воительницы на обложках появились много позже. Пусть Рыжая Соня впервые описана в книжке 1934 года, но самостоятельную жизнь она обрела только в марвеловском комиксе, стартовавшем в 1973 году.

— 1946 год: французы изобретают раздельный купальник типа бикини (прочий мир шокирован и пренебрегает) —

— 1950-1960-е годы: раздельный купальник (бикини) наконец получает распространение в США —

(так что дизайн бульварных обложек, как видите, сильно опережает моду!)

Энергию и ярость героини, подобные Рыжей Соне безусловно, унаследовали от скачущих валькирий 19 века.

А вот костюмчик они взяли у своих предшественниц и коллег на обложках, бывших одалисок…

Кажется, именно в 1970-е в фэнтези появляются и воительницы как следует, и стальные бронелифчики (надо проверять).

Cover by Michael Whelan (1976)



Более того (сейчас будет умная искусствоведческая мысль), я пришла к выводу, что фэнтези-художники являются развитием художников-символистов конца 19 – начала 20 века, многие из которых — живописцы мирового уровня.

Проследите эволюцию:

вот знаменитый мастер фэнтези.

Фрэнк Фразетта. "Джон Картер с Марса" (1974)



Вот поздние, слабые символисты (узнаете эти же извивы позвоночника?):

Мануэль Ораци (1906)

Salome, by Ariel Agemian,1935



А вот классика символизма:

Фелисьен Ропс. Иллюстрация к книге Diaboliques de Jules Barbey d'Aurevilly(1886)



Франц фон Штук. "Сфинкс", 1906



Гюстав Моро. "Эдип и Сфинкс" (1864)



А вот опять фэнтези.

Борис Вальехо, "Сфинкс", 1984



Очень, очень интересные мутации (пусть и в сторону массовой культуры)…

А вот сейчас будет вывод: подобные произведения искусства, изображающие обнаженных и полуобнаженных женщин с бессмысленностью во взоре, призванные не успокоить гармонией, а взбодрить эротизмом, будут появляться всегда, в любую эпоху – и в античность, и при Людовиках, и при Николае II, и в ХХ веке (разве что только средневековье и большевики обошлись без этого).

Рисовали их во всех стилях, и рококо, и фэнтези. Упрекать художников и зрителей прошлого в дурновкусии не стоит, это естественная биологическая и психологическая потребность. Однако современному образованному человеку в них очевидна довольно смешная объективизация женщин, написанных как тупое бревно (нормальная для рабовладельческого общества, но не для XXI века).

Производство таких картинок было и будет относительно стабильным, поскольку зависит от спроса, то есть от наличия тестостерона у целевой аудитории. Пока человечество будет делиться на два пола, от жанра "бронелифчиков" никуда не спрятаться.

Однако количество подобных изображений и их подача будет зависеть от моды и представлений о морали, этике, равноправии.

И ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ

Уменьшение их количества связано с изменениями идеологии общества (см. пункт про большевиков), а также банально с увеличением покупательской способности у женщин (которым не интересно смотреть на Лару Крофт в обтяжку).

Мое мнение таково: можно рисовать что угодно, главное делать это очень хорошо. К сожалению, большинство этой продукции — плохого качества, именно это, отсутствие качества, делает пошлыми и смешными. Ну и откляченные зады вдобавок.

