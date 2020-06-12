В Новой Зеландии решили оставить полицейских без огнестрельного оружия

12.06.2020, 11:56, Новости дня

В Новой Зеландии отказались от планов по созданию вооружённых полицейских подразделений, пишет Insider. Как пояснил глава новозеландской полиции, это решение было принято после пробных проектов в трёх регионах страны и негативной реакции общественности на эту инициативу.



Reuters

Новая Зеландия — страна, где правоохранители, как правило, не носят огнестрельное оружие, — отказалась от планов по созданию вооружённых полицейских подразделений, пишет Insider со ссылкой на главу новозеландской полиции Эндрю Костера.

Он, в частности, заявил, что его страна не будет претворять в жизнь планы по созданию новых формирований — так называемых вооружённых команд реагирования, поскольку эта инициатива не соответствует «стилю полицейской работы, которую ожидают новозеландцы».

Это решение было принято на основе отзывов общественности, анализе пробных проектов и дискуссий с различными местными общинами.

«Настроения общественности важны, — подчеркнул Костер. — Мы ведём полицейское патрулирование с согласия общественности. Это привилегия. Мы внимательно следили за отзывами, и я принял решение, что эти команды не станут в будущем частью нашей полицейской модели».

Он также заявил, что в Новой Зеландии и дальше будут нести «в основном безоружную полицейскую службу».

Как поясняет издание, в этой стране сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования обычно вооружены шокерами, перцовыми баллончиками и дубинками.

В статье отмечается, что глава новозеландской полиции объявил об этом шаге на фоне того, как в США уже вторую неделю продолжаются протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Заявление Костера стало отчасти неожиданностью, поскольку ожидалось, что решение будет озвучено лишь в конце этого месяца.

В 2018 году полиция Новой Зеландии опубликовала статистику, согласно которой за предыдущий год огнестрельное оружие использовалось или направлялось против полицейских 17 раз. В общей сложности тогда были застрелены четверо правоохранителей.

Инициатива новозеландских властей по созданию вооружённых подразделений почти сразу же столкнулась с негативной реакцией общественности, особенно со стороны общины маори, которая, по информации за 2018 год, почти в восемь раз с чаще страдала от действий полиции.

Тестовый запуск проводился в трёх регионах Новой Зеландии, где отмечен самый высокий уровень инцидентов с огнестрельным оружием, пишет Insider.