Любовь Успенская заявила, что без ума от возлюбленного Ольги Бузовой

12.06.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Любовь Успенская опубликовала совместное фото с блогером Давой. «Королева шансона» заявила, что без ума от возлюбленного Ольги Бузовой – Давида Манукяна.

Любовь Успенская призналась, что «влюбилась в этого замечательного парня». По словам знаменитости, они подготовили для поклонников сюрприз, подробности которого она пока раскрывать не будет. Фолловеры думают, что речь идет о совместном дуэте.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» встречается с блогером Давой около года. Ольга Бузова и ее избранник неоднократно заявляли о том, что дело идет к свадьбе. Телеведущая длительный период была одинока, поэтому сейчас с удовольствием строит планы на семейную жизнь и возможное прибавление.

Любовь Успенская активно занимается творчеством, чтобы пережить непростые времена в своей жизни. Певица разорвала отношения с дочерью, которая обвинила мать в тирании и домашнем насилии. Татьяна Плаксина покинула Россию и переехала к отцу в США. «Королева русского шансона», несмотря на такое развитие, все равно считает дочь своим главным мотиватором в жизни.