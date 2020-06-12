Решение о Мегзите принц Гарри и Меган Маркл приняли до свадьбы

12.06.2020, 11:53, Разное

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл думали о «Мегзите» (отказ от статуса старших членов королевской семьи) еще до церемонии бракосочетания. Об этом источники, близкие к супругам, рассказали хроникерам, написавшим книгу «В поисках свободы», в продаже она должна появиться через два месяца.

Авторами биографии принца Гарри и Меган Маркл выступили Омид Шорби и Каролин Дюран. Именно они интервьюировали супругов и их друзей. Один из источников сообщил, что решение об отказе от королевских полномочий принималось продолжительное время, оно не было скоропалительным. При этом принца Гарри данное решение сделало глубоко несчастным.

Биографическая книга должна опровергнуть множество слухов и домыслов. Так, ранее считалось, что именно Меган Маркл заставила своего мужа переехать в США. Также многих удивил факт того, что Гарри выбрал в жены актрису, которая старше его на три года и уже имевшую за плечами опыт супружеской жизни. Поклонники королевской семьи полагали, что именно супруга заставила принца Гарри отказаться от королевских полномочий, из-за чего данная ситуация получила название «Мегзит» по аналогии с Брекситом.