 

Экстремалы со всего мира поздравили россиян с Днем России

12.06.2020, 11:53, Новости дня

В пятницу, 12 июня, в небесах над тремя точками мира взвились российские флаги. Таким необычным способом трое экстремалов решили поздравить нашу страну с Днем России.

Так, на странице итальянского парапланериста Федерико Морелатто в Facebook появилось видео, на котором запечатлен эффектный полет над Пизой, который Федерико совершил на параплане с российским флагом.

Стефан Новак из США также украсил свой параплан российским триколором и выложил в сеть видео своего полета над родной Калифорнией.

 

Российские экстремалы тоже не остались в стороне. В соцсетях профессионального скайдайвера Евгения Колунова появилось видео его прыжка с триколорным куполом.

 

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.



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