В Кремле надеются, что новые сверхжесткие санкции США повиснут в воздухе

12.06.2020, 11:50, Новости дня

В Москве надеются, что инициатива самой многочисленной республиканской фракции в Палате представителей Конгресса США, предложившей ввести новые сверхжесткие санкции против российских компаний, исключить Россию из системы SWIFT и объявить страну «государством-спонсором терроризма», так и останется на бумаге.

В Кремле назвали планы американских политиков незаконными с точки зрения международного права и выразили сожаление по поводу их обнародования.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений, – сказал он накануне. – Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться».

Напомним, ранее «Комитет республиканских исследований» (Republican Study Committee, или RSC) – разработал новую стратегию того, как строить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. В новом докладе комитета, опубликованном 9 июня под названием «Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам», представители республиканского кокуса предлагают, как им кажется, эффективные контрмеры в отношении правительств России, Китая и Ирана – государств, чья политика представляется авторам документа наиболее вредоносной для Соединенных Штатов.

Подробнее о докладе здесь.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев полагает, что наибольшие неприятности для Москвы несут потенциальное отключение страны от SWIFT, а также заморозка гособлигаций и право их покупать. Однако у него вызывает сомнение, что эти меры будут приняты в ближайшее время.

«Об этом говорят на моей памяти уже года три, но до практических действий никак не доходят, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Потому что понятно: это одновременно нанесет удар по американским инвесторам, которые активно покупают российские гособлигации. Их доля на российском рынке достигала в хорошие времена 45%, а сейчас составляет примерно треть от общего числа».

SWIFT – в первую очередь средство общения с американскими банками, указал Андрей Нечаев. По его мнению, в случае санкций российские банки будут вынуждены проводить меньше операций через американские банки и меньше держать там остатки средств.

«Конечно, для американской банковской системы это не имеет ключевого значения, но тем менее укус комара, что называется, тоже всегда неприятен, – рассуждает он. – Поэтому, думаю, американские деловые круги, в первую очередь финансовые, едва ли эти санкции поддержат».

К тому же отключение от SWIFT обсуждается давно, и Центробанк России даже успел создать национальную платежную систему, поэтому, в принципе, с точки зрения внутренних расчетов сейчас эта мера серьезного значения не имеет, уточнил экс-министр экономики. Однако, на его взгляд, в том, что касается международных расчетов, это, конечно, будет серьезной проблемой для Москвы.

«Потому что далеко не каждый зарубежный банк согласится использовать такие «доисторические» методики, как, допустим, телефакс, – пояснил он. – Правда, SWIFT тоже на самом деле довольно старая технология многие банки уже имеют онлайн-банкинг».

Тем не менее отключение от SWIFT станет довольно серьезным испытанием для России, резюмировал Андрей Нечаев.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский согласен, что сейчас довольно мало шансов на принятие в США ужесточенных санкций в отношении России, но они «не нулевые». Как ему представляется, даже в Америке не слишком хорошо понимают, что будет происходить накануне президентских выборов и чем они закончатся.

«Возможно, внутриполитическая ситуация в США – самая непредсказуемая в посткрымскую эпоху (после аннексии украинского полуострова Россией – В.В.), – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Однако проблема состоят в том, что вряд ли собственно санкциями можно значительно усугубить экономическую ситуацию в России. Кризис здесь носит объективный характер и вызван, в числе прочего, отсутствием необходимых реформ».

Вместе с тем утверждения Москвы о том, что Россия вполне адаптировалась к санкциям, не имеют под собой оснований, утверждает обозреватель: «Они в значительной степени затормозили экономическое развитие страны, отбросив ее лет на десять назад. Так что, когда говорят, что санкции не сыграли никакой роли, это неправда. Понятно, что Россия, начиная с 2014 года, в экономическом смысле летит под откос. То, что у нас затяжной кризис, связанный с резким снижением уровня жизни, непреложный факт».

В то же время Семен Новопрудский предположил, что санкции могут быть использованы как предмет внутриполитической в ходе предвыборной борьбы в США.