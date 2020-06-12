 

Генерал Милли сожалеет, что пошел к церкви вместе с Трампом

12.06.2020, 11:50, Новости дня

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли назвал «ошибкой» свое решение пойти к церкви св. Иоанна вместе с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными представителями администрации после того, как оттуда силой разогнали мирных демонстрантов.

«Мое присутствие в этот момент в этой обстановке создало впечатление, что вооруженные силы вовлечены во внутреннюю политику, – отметил генерал, выступая перед выпускниками Университета национальной обороны. – Поскольку я являюсь кадровым офицером, это было ошибкой, из которой я извлек урок, и я искренне надеюсь, что мы все извлечем из нее урок».

В последние недели по всей стране прокатилась волна массовых протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией в Миннеаполисе 25 мая.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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