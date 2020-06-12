На Итурупе развернули гигантский триколор в честь Дня России

12.06.2020, 11:48, Новости дня

На Курилах в честь Дня РФ развернули российский триколор размером 9 на 12 метров, для этого была выбрана смотровая площадка возле действующего вулкана на острове Итуруп, сообщили в областном правительстве.

В патриотической акции приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и более 50 курильских школьников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Очень символично, что флаг Российской Федерации поднимается на Курильских островах. Именно здесь начинается наша страна и простирается на тысячи километров – с востока на запад. Этой акцией мы подчеркиваем неделимость российских территорий. За освобождение Курильских островов отдали жизни наши деды и прадеды. Несколько поколений островитян строили здесь города и села, развивали производства, создавали семьи, воспитывали детей. И для нас, жителей Сахалинской области, очень важно, что поправки в Конституцию гарантируют неприкосновенность границ. Ставят точку в вопросе о принадлежности Курильских островов, – отметил губернатор.

Под звуки гимна на флагштоке подняли российский триколор. Следом активисты всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» развернули на вулкане полотнище размером 9 на 12 метров.

По словам одиннадцатиклассницы Владиславы Солдатовой, погода не помешала отпраздновать День России.

«Нужно почаще такие мероприятия проводить. Я уже второй год занимаюсь волонтерской деятельностью, и мы постоянно в акциях участвуем. Недавно вот побережье от мусора убирали. Когда видишь чистый берег, тоже чувство патриотизма не может не просыпаться», – отметила она.

Отметим, что в День РФ на Сахалине и Курилах проходят более 100 мероприятий, в том числе масштабные общероссийские акции и мини-концерты.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.