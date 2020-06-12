 

Личное: Почему повесилась Норкина?

12.06.2020, 11:40, Разное

Меня откровенно вымораживают люди, которые суют свои сопливые носы туда, куда им влезать никто не разрешал. Я уверена, что личная жизнь человека, если он сам её назойливо не демонстрирует, для окружающих должна быть тайной.

На прошлой неделе покончила собой жена известного телеведущего Андрея Норкина Юля.


Фото: Соцсети

Что же произошло? Юля повесилась. Обыватели тут же стали строить догадки: и больна она была смертельно, и муж ей изменял, а она не выдержала и свела счёты с жизнью.

А что же произошло на самом деле?

На самом деле никто ничего не знает. Андрей сначала написал, что жены больше нет, озвучил дату похорон жены, а потом, устав от слухов, написал следующее:

«Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?»

Одно дело, если бы повесился дрессировщик покойного кота Шантика — тут можно было бы смело строить догадки и мочить неприличную Бородавку. Или вскрылась бы Оксана Самойлова — Инстаграм обязан был бы ответить, что же произошло. Или Регину Тодоренко до смерти заколотил бы муж — люди имели бы право спросить, что она сделала для того, чтобы избежать этого.

Ну, и так далее — вы понимаете, о чём я?

Есть актёры, которые интересны своими воплощениями в кино и на сцене, а есть — участники оргий на порнохабе. Разница между этими людьми в том, что одни — личности и таланты, а вторые могут вызвать интерес публики к своим персонам, лишь продемонстрировав то, что находится у них в грязных трусах.

Те, кто пиарится и живёт половой жизнью на публику, не имеют права на личные границы. Их жизнь напоказ ради денег подразумевает, что они ничтожества, и интерес представляют лишь своей грязью — кто, кого и в какой позе там трахает.

Ни Андрей, ни Юлия Норкины не вываливали свою «счастливую семейную жизнь» в соцсеть для эскортниц. Значит, те, кто суёт нос туда сейчас, просто низкие уродики.

Что там произошло? Почему Юля повесилась? Да не наше это дело!

Я вам больше скажу: если человек кончает себя самоубийством, в этом вообще никто не виноват. Это — его выбор. Захотела — вскрылась.

Вываливать же свои догадки в пространство, что кто-то кому-то там изменял, и оттого произошло несчастье — это какое-то дно, простите. Ещё обсудите, обмочился человек или нет после того, как повесился.

Низко. Гнусно. Недостойно звания человека — строить такие догадки.

Андрею я выражаю свои соболезнования и желаю просто игнорировать этот поток дерьма в виде слухов.

Источник: Лена Миро



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