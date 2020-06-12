 

В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля

12.06.2020, 11:35, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравительство Армении на внеочередном заседании продлило режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса с 13 июня до 13 июля, сообщает армянская служба Радио Свобода. 

Правительственное решение обсудят парламентарии на специальном заседании в пятницу, после чего решение вступит в силу без голосования.

Премьер-министр Никол Пашинян накануне отметил, что причины, из-за которых было введено чрезвычайное положение, не исчезли. Глава правительства вновь призвал граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

Чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса было объявлено в Армении 16 марта и с тех пор дважды продлевалось.

По данным на 12 июня, за минувшие сутки в стране коронавирус выявили у 612 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 15 281, сообщает армянский единый информационный центр.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 17 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 344. Отмечается, что из них 258 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 86 заразившихся скончались по иным причинам.

После перенесенной коронавирусной инфекции в Армении выписались 5 639 человек (173 пациентов – за последние сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 2 297 тестов на COVID-19.

 



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