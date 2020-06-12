Елизавета II поздравила россиян с Днем России

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12.06.2020, 11:30, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II поздравила российский народ с национальным праздником – Днем России, который отмечается 12 июня.

Текст поздравления опубликован в Telegram-канале британского посольства в России.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу РФ в это трудное время», – говорится в сообщении.

В британском диппредставительстве присоединились к поздравлениям.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поздравил россиян от лица правительства США и американского народа с Днем России.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.



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