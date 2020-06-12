 

Армения продлила режим ЧП из-за коронавируса

12.06.2020, 11:30, Новости дня

Армения в пятницу решила продлить введенный 16 марта режим ЧП из-за эпидемии коронавируса до 13 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ограничения истекали 13 июня, однако ситуация с коронавирусом в стране тревожная.

Напомним, что коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян, а в целом в республике заболели 15 тыс. 281 человек. Умерли 258 человек.

Накануне посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что с ранних этапов борьбы с эпидемией Роспотребнадзор передал армянским партнерам 1500 тестов для выявления инфекции. «Значительный вклад в борьбу с эпидемией в Армении вносит находящаяся здесь с 7 апреля мобильная диагностическая лаборатория, где российские специалисты уже сделали порядка 7 тыс. тестов», – подчеркнул Сергей Копыркин.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил о готовности направить врачей в Армению.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации

07.05 / Роскосмос решил создать спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли

13.05 / В Крыму задержали таксиста, избившего пассажира металлической трубой

12.05 / Пациент больницы Святого Георгия рассказал об организованной эвакуации больных

03.05 / Более 4 млн тестов на коронавирус провели в России

13.04 / Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

21.04 / Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса

13.04 / Площадь пожара на Ленинском проспекте стремительно растет

04.06 / Эксперт назвал беспрецедентными меры для подготовки голосования по Конституции

30.04 / CNN – от «коронавирусного шока» нефть может так никогда и не оправиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска