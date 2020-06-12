 

“Это стыдно” – Поплавская рассказала об изменах

12.06.2020, 11:20, Разное

По мнению актрисы, главным фактором, провоцирующим супружескую неверность со стороны мужчин, является нездоровая атмосфера дома. Женщины пытаются контролировать своих мужчин, не дают им никакой свободы, и те начинают искать возможности сбежать из этой “тюрьмы”.

Происходит это на фоне разного подхода к воспитанию девочек и мальчиков, что только усугубляет ситуацию. Так, из первых стремятся вырастить принцесс, тогда как во вторых сознательно пестуют чувство вины.

“Мальчиков с детства дрессируют, что они должны быть мужчинами: “А как же это ты маме не поможешь? Ты же мужчина, это стыдно!”, – рассказала Яна Поплавская. И чувство вины, стыда проходит со многими через всю жизнь.

И когда в жизни мужчины появляется женщина, не требующая от него отречения от собственных интересов, которая интересуется его делами и показывает свою заинтересованность в его личности, с таким человеком ему хочется проводить как можно больше времени и отдавать как можно больше своих сил и стремлений. Как правило, этой женщиной оказывается не законная супруга.

“То есть дома: “Где был? Сколько денег принес? Почему это не сделал?”, а у другой женщины: “Как твои дела? Как самочувствие? Чем мне тебя порадовать?”, – объяснила Яна Поплавская.

И когда мужчина слышит, что его любовнице ничего от него не надо, то у него просыпается желание свернуть рани нее горы. Жены, по мнению актрисы, должны помнить об этом, с уважением относиться к своему мужу и не тыкать его “как щенка мордой в грязь”. Главная женская защита от возможной измены мужа – превращение дома в то места, где человека ждут, где ему рады, где о нем заботятся и где интересуются его делами, уверена Яна Поплавская.



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