Удалившая опухоль звезда “Дома-2” вновь легла под нож хирурга

12.06.2020, 11:20, Разное

Экс-участница телепроекта рассказала, что перенесла операцию по восстановлению зрения. “Мне сделали маленький разрез лазером и потом удалили часть роговицы глаза”, – поделилась подробностями Милена Безбородова.

По ее словам, процедура была быстрой и безболезненной. Некоторое время она видела мир мутно, однако потом зрение прояснилось. Сразу после операции звезда смогла взять в руки мобильный телефон. Медики делали все по технике, после которой не нужна реабилитация, пояснила девушка.

Отметим, в прошлом Милена Безбородова часто жаловалась на проблемы со здоровьем. Осенью 2019 года врачи удалили у нее четыре доброкачественных новообразования. После хирургического вмешательства звезда скандального шоу “Дом-2” длительное время восстанавливалась.

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Публикация от Милена Безбородова�� (@buff_tipsy) 8 Июн 2020 в 4:38 PDT

Весной этого года девушка вновь обратилась к врачам. Оказалось, что в ее недавно увеличенной груди появилась опухоль. Милена Безбородова сообщила, что ей пока не нужно ложиться под нож. Знаменитость регулярно наблюдается у специалиста.