 

Анна Нетребко в мини-платье повеселилась с семьей в парке аттракционов

12.06.2020, 11:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Анна Неребко показала, как она вместе с семьей повеселилась в парке аттракционов, расположенном в Вене. Звезда оперы удивила поклонников озорным образом в мини-платье с цветочным принтом.
Карантинные ограничения в Австрии начали снимать в мае, поэтому местные жители постепенно возвращаются к обычному образу жизни. Анна Нетребко показала поклонникам, с чего начался ее выход из самоизоляции. Знаменитость сначала прогулялась на природе, после чего посетила со своими родными зоопарк. Также оперная дива успела побывать на репетиции и на концерте в филармонии. Кроме этого, она с детьми с удовольствием прокатилась на нескольких аттракционах в парке Пратера.

Как пошутила Анна Нетребко, в детстве ей недодали парков, поэтому она с головой окунулась в развлечения. Знаменитость предстала перед фолловерами в стиле беби-долл. Для похода в парк она выбрала мини-платье с мелким цветочным принтом. Талию оперная певица подчеркнула с помощью поясной сумки, а игривости образу добавили забавные «рожки» из волос на голове. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида артистки и назвали ее «озорницей» и «веселушкой-хохотушкой».



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