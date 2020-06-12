Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медикам

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12.06.2020, 11:16, Новости дня

Правительство одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медиков, работающих с пациентами, у которых выявлен коронавирус, и с лицами из группы риска заражения.

Принятие проекта распоряжения позволит осуществить поддержку таких медработников, сообщается на сайте кабмина.

В документе отмечается, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства России. 

Выплаты назначаются медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что выплаты за борьбу с коронавирусом за май должны получить в два раза больше медицинских работников, чем за апрель. 

В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство видит положительную динамику по выплатам медикам.



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