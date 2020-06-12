Аэропорт Внуково присоединился к акции «Мой флаг – моя гордость»

12.06.2020, 11:16, Новости дня

Аэропорт Внуково стал одной из ключевых площадок, где проходит празднование Дня России. Общественное движение «Молодежка ОНФ» запустило праздничный флешмоб «Мой флаг – моя гордость», к которому присоединился Международный аэропорт Внуково.

«При входе в терминал А каждый желающий может получить ленточку в цветах российского флага, символизирующую дань уважения к стране. Кроме того, все пространство терминала украшено российским триколором, чтобы тысячи людей, которые ежедневно проходят через аэропорт Внуково, смогли ощутить свою связь с Родиной или вспомнить свою историю, связанную с российским флагом», – говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Отмечается, что участие Внуково в акции «Мой флаг – моя гордость» является неслучайным. «Внуково обладает самой развитой внутрироссийской маршрутной сетью в стране, из него можно улететь в любой уголок России. Познакомиться с культурой регионов, насладиться удивительной природой и красотой необъятных просторов», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Аэропорт Внуково поздравляет с Днем РФ – этот особый день объединяет всех, кто искренне любит Родину, трудится во имя ее процветания и благополучия! Путешествуйте по РФ и открывайте новые места!» – добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Внуково – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

В 2019 году Внуково побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров, что на 11,7% или 2,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.