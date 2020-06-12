Мнение: Переклейка этикеток

12.06.2020, 11:15, Разное

У путинского голосования по конституции, которое на самом деле очень сильно напоминает переклейку срока годности на протухшем товаре, есть ряд чисто процедурных моментов, которые интересны в теоретическом плане.

Хитрость в том, что "всенародное голосование" сознательно вывели из-под действия имеющегося законодательства о выборах. Что логично – процедура абсолютно нелегитимная, не предусмотренная ни в конституции, ни в законе. А потому пришлось срочно на коленке изобретать закон об этом голосовании. В котором, понятно, зияют просто дыры. И опять-таки понятно – всё делается для максимально удобной фальсификации в нужную сторону.

Тем не менее дыры работают в обе стороны. Скажем, заместитель руковдителя ЦИК сообщила в начале июня, что агитация законом о голосовании не предусмотрена вообще – поэтому нет оснований разрешать проведение протестных акций (то, что в конституции у нас прописана свобода собраний, митингов, шествий уже давно никого не беспокоит – московские суды теперь даже одиночные пикеты – последнюю вольность – начинают трактовать как "скрытую форму" массового мероприятия. Фашизм как есть).

Агитации в свежеиспеченном законе нет, но есть "информирование". Но раз нет агитации, то нет и "Дня тишины". Нельзя запретить агитировать за или против голосования, если агитации нет. Нельзя запретить то, чего нет. А вот информировать не запрещено ни в один день, включая и всю неделю голосования. Не сомневаюсь, что гестапо и имерский суд выкрутятся и создадут какую-нибудь правоприменительную практику на этот счет, но сама по себе коллизия очевидна. Так, в общем-то, всегда бывает, когда спешишь и лепишь всякую ахинею, не обращая внимания на массу деталей.

Это вполне стандартная ситуация для нынешнего рефлексивного правления просроченного президента, когда ни одна задача не решается системно. Все делается на аврале, рывке и скачке. Нет времени на раскачку, в общем.