Мнение: Избавление от британского наследия

12.06.2020, 11:10, Разное



Снятие памятника британскому офицеру Гамильтону в новозеландском городе Гамильтон, который как раз в его честь и назван.

Отметился убийствами местного коренного населения. Город пока не переименовали.



Черчилля в Лондоне прячут перед предстоящими протестами. Новая волна сноса памятников и их раскрашивания ожидается в Британии на выходных.



Рабовладельца Джорджа Вашингтона уже спрятали.



Вот примерно в такие коробки в Лондоне прячут "опасные" памятники.



До Горацио Нельсона пока не добрались, но его в коробку будет трудно засунуть.