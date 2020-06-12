 

Мнение: Избавление от британского наследия

12.06.2020, 11:10, Разное


Снятие памятника британскому офицеру Гамильтону в новозеландском городе Гамильтон, который как раз в его честь и назван.
Отметился убийствами местного коренного населения. Город пока не переименовали.


Черчилля в Лондоне прячут перед предстоящими протестами. Новая волна сноса памятников и их раскрашивания ожидается в Британии на выходных.


Рабовладельца Джорджа Вашингтона уже спрятали.


Вот примерно в такие коробки в Лондоне прячут "опасные" памятники.


До Горацио Нельсона пока не добрались, но его в коробку будет трудно засунуть.

Источник: Colonel Cassad



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