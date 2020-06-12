 

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

12.06.2020, 11:09, Разное

Стало известно, что в РФ на мощностях компании «АвтоВАЗ» началось производство новой версии Renault Logan. Лимитированная серия Technology получит силовой агрегат Renault-Nissan H4m, который генерирует 113 «лошадок».
Объем двигателя составляет 1,6 литров при крутящем моменте 152 Нм. При этом, расход топлива при езде в городе будет составлять 9,9 литров, за городом 6,0 литров, а в смешанном цикле 7,4 литров.

Подробностей о лимитированной версии Renault Logan пока нет, однако эксперты выдвинули несколько предположений по поводу технических характеристик данного автомобиля. Предполагается, что новинка будет оснащена светодиодными ДХО, передними подушками безопасности, электрозеркалами, противотуманными фарами, мультимедийной современной системой с четырьмя динамиками, обогревом сидении и переднего стекла, кондиционером и мультирулем. Информации о ценнике серии Renault Logan Technology, а также дате старта продаж нет.



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